بسبب الخطيب| عضو مجلس إدارة الزمالك يعلن خبرا مثيرا عن نجوم بالأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي مفاجأة بشأن اللاعب أحمد سليمان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عبد الهادي:"أحمد سليمان عبر اللعيب: في ديسمبر كان قدامي فرصة اتعاقد مع لاعبين من الأهلي ورفضت بسبب زيارة محمود الخطيب للزمالك".

وكان قد علّق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعاقد النادي مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرًا إلى أن فيريرا يتمتع بسيرة ذاتية مميزة ويُعد من فئة المدربين الشباب، وهو ما يتماشى مع توجه النادي في الفترة المقبلة بالاعتماد على الكفاءات التدريبية الشابة.

وأوضح سليمان في تصريحات تليفزيونية أن المقابل المادي للمدرب البلجيكي كان مناسبًا، ما جعل التعاقد معه خطوة جيدة من جميع الجوانب.

وفيما يخص مستقبل المدرب مع الفريق، شدد سليمان على أن بقاء أي مدير فني مرتبط بشكل أساسي بنتائج الفريق، مؤكدًا أن مدة العقد ليست مقياسًا لاستمراره، بل إن الأداء والنتائج هما الفيصل الحقيقي، خاصة في الأندية الكبرى.

وأشار إلى أن المدرب قد يواصل مهمته لفترة أطول في حال تحقيق نتائج إيجابية، وقد يرحل سريعًا إذا ساءت النتائج، مستشهدًا برحيل المدرب مارسيل كولر عن الأهلي قبل نهاية الموسم بست مباريات، رغم أنه كان مرتبطًا بعقد مع النادي.