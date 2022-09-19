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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزات ارتدادية تضرب جنوب شرق تايوان بينها زلزال بقوة 5ر5 درجة

صدى البلد

ضربت عدة هزات ارتدادية جنوب شرق تايوان اليوم الاثنين بما في ذلك زلزال بلغت قوته 5ر5 درجة شعر به سكان العاصمة تايبيه، وذلك بعد مرور يوم واحد على زلزال آخر بلغت قوته 9ر6 درجة وأسفر عن مقتل شخص وإصابة حوالي 150 آخرين.
وقال مركز المسح الجيولوجي الأمريكي - حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن آخر زلزال وقع حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لتايوان على بعد 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة "هوالين" الساحلية وعلى عمق 13 كيلومترا.
من جانبه، قدر مكتب الأرصاد المركزي في تايوان قوة الزلزال ب9ر5 درجة.
وتتعرض تايوان للزلازل بشكل منتظم وتتسبب معظمها في أضرار طفيفة، لكن للجزيرة أيضا تاريخ طويل من الكوارث المميتة فقد تعرضت مدينة "هوالين" وهي منطقة سياحية لزلزال بقوة 4ر6 درجة في عام 2018 أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة ما يقرب من 300 آخرين.
وفي سبتمبر 1999، تسبب زلزال بقوة 6ر7 درجة في مقتل حوالي 2400 شخص في أكثر الكوارث الطبيعية فتكا في تاريخ الجزيرة.

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