محافظ الغربية: متابعة دقيقة لملفات التصالح والخدمات وتيسيير الاجراءات

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة داخل مجلس مدينة المحلة الكبرى، لمتابعة سير العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المباشرة، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمة بالكفاءة والسرعة المطلوبة، بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على حقوق الدولة في آنٍ واحد.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد محافظ الغربية المركز التكنولوجي والإدارات المعنية بملفات التصالح، واطلع على معدلات الإنجاز اليومية، وآليات استقبال المواطنين، وسير فحص الطلبات، موجّهًا بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية المستوفاة دون تعطيل، ومشددًا على ضرورة تقديم كل أوجه الدعم والتيسير للمواطنين، مع الالتزام الكامل بالقانون والضوابط المنظمة للعمل. كما حرص المحافظ على الاستماع لعدد من المواطنين المترددين على المجلس، وناقشهم في الإجراءات المتبعة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي معوقات أو شكاوى يتم رصدها على أرض الواقع.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي أن ملف التصالح يحظى بأولوية قصوى داخل المحافظة، كونه يمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إتاحة الفرصة الجادة لتقنين الأوضاع، في إطار من الانضباط والشفافية، دون تعقيد أو تحميل المواطن أعباء غير مبررة. وقال محافظ الغربية إن المتابعة الميدانية المفاجئة تأتي لضمان تقديم خدمة حقيقية تليق بالمواطن، والتأكد من أن جميع العاملين يؤدون مهامهم بروح المسؤولية والالتزام، وبما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المحلية.

ووجّه المحافظ بضرورة حسن معاملة المواطنين داخل مجلس المدينة، وتكثيف التواجد الوظيفي خلال ساعات العمل، وتنظيم حركة المواطنين داخل الإدارات المختلفة، مع الالتزام بسرعة الرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات الدقيقة، مؤكدًا أن كرامة المواطن وسرعة خدمته خط أحمر لا تهاون فيه. وشدد على أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في أداء الواجب، وأن التقييم الحقيقي للأداء يرتبط بمدى رضا المواطن عن مستوى الخدمة المقدمة.

ردع مخالفين

وأكد استمرار الجولات المفاجئة بمختلف المراكز والمدن، لمتابعة الأداء التنفيذي ميدانيًا، ومحاسبة المقصرين، ودعم العناصر الجادة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، بما يرسخ ثقة المواطن في أجهزة الدولة ويعزز الاستقرار المجتمعي.