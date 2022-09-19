محافظ أسيوط: إزالة 58 حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز البداري وصدفا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات إزالة التعديات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 التي تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها مشيراً إلى إزالة 58 حالة تعدي على أراض زراعية واملاك دولة خلال حملات بمراكز البداري وصدفا والفتح ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.



وأوضح محافظ أسيوط أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 44 حالة على إجمالي مساحة 7716متر مباني و 4 حالات على 2 قيراط و12سهم زراعة بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة رؤساء المراكز محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة وشريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة لافتاً إلى تلقيه تقريراً يومياً بهذا الشأن مضيفاً أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات يتم خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى منها التي كانت انتهت أول الشهر الجاري على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تبليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.