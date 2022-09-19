القوات في حالة تأهب قصوى.. ذعر أمريكي بسبب بوتين

وضعت القوات الأمريكية في أوروبا في حالة تأهب قصوى بسبب القلق بشأن كيفية رد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على النكسات في أوكرانيا.

وراجع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الدفاعات في قاعدة في بولندا ودعا القوات الأمريكية في أوروبا إلى أن تكون في حالة استعداد متزايدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن كيفية رد فعل روسيا على الصراعات في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، بعد زيارة قاعدة مجهولة الهوية في بولندا: "الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي، لذلك يتعين علينا جميعا الحفاظ على حالات عالية من الاستعداد واليقظة".

وتم بناء القاعدة السرية، قبل وقت قصير من شن روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا في فبراير الماضي.

ويقال إنها كانت مركزا رئيسيا لتدريب القوات الأوكرانية وتسليم الأسلحة إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وبسبب دورها في الصراع، اقترح المسؤولون الأمريكيون أن القاعدة يمكن أن تصبح هدفا لهجوم روسيا.

وقال ميلي: "أنا مهتم بشكل خاص بفحص أشياء مثل حماية القوة للتأكد من أن[القوات الأمريكية في حالة استعداد كافية في حالة حدوث أي شيء".

وأضاف أن خسائر روسيا الأخيرة في الأراضي في منطقة خاركيف لا تعني بالضرورة وجود تهديد متزايد بالهجوم ضد القوات الأمريكية، لكنه أشار إلى أنه "في إدارة الحرب، أنت لا تعرف بدرجة عالية من اليقين ما سيحدث بعد ذلك".

وحذر المسؤولون الروس من أن واشنطن جعلت نفسها طرفا مباشرا في الصراع الأوكراني وحتى تفاخرت بتورط البنتاجون في نجاحات كييف في ساحة المعركة.

وأرسلت الولايات المتحدة أكثر من 15 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة إلى أوكرانيا حتى الآن هذا العام، ونشرت حوالي 10000 جندي إضافي في أوروبا.

واستعرض ميلي الدفاعات الجوية للقاعدة البولندية، بما في ذلك بطاريتين صواريخ باتريوت.

وادعى أن الصراع قد دخل مرحلة جديدة مع حصول كييف على المبادرة الاستراتيجية. لهذا الغرض، علينا أن نراقب عن كثب ردود فعل روسيا على ذلك.