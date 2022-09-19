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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أنباء وجود خلاف بشأن أوكرانيا.. بوتين يوفد مسؤولا رفيعا إلى الصين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أفادت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الاثنين، بأن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، وصل إلى الصين، لعقد مشاورات ثنائية حول بعض القضايا الأمنية.

وتأتي زيارة باتروشيف إلى الصين، بعد انتشار تقارير صحفية، حول وجود خلاف بين الصين وروسيا، حيال ما يجري في أوكرانيا، خاصة بعد قمة “شنغهاي” للتعاون، التي جمعت كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينج، الذي أعرب عن مخاوفه تجاه ما يحدث في أوكرانيا.

وذكرت وكالة “تاس” أنه من المقرر خلال زيارة باتروشيف إلى الصين مناقشة تطوير الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس فلاديمير بوتين وونظيره الصيني شي جين بينج.

كما سيتم مناقشة "مجموعة واسعة من الموضوعات والتي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن".

وفقا للخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي فإن باتروشيف "سيجري مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي ، فضلا عن مشاورات روسية صينية بشأن الأمن العام والعدالة والقانون مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قوه شنجكون ".

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