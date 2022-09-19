حلفاء بوتين منزعجون.. هل تنقلب الهند والصين على روسيا بسبب حرب أوكرانيا؟

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة شنغهاي للتعاون، ولا سيما لقائه بالرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن الغرب يرى انتقاد كل من الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي للحرب في أوكرانيا، يمثل تغيرا في رؤيتهم لهذه الحرب، مشيرة إلى أن تصريحات الزعيمين تمثل أكبر اعترافا علنيا بالقلق الآسيوي من الحرب الجارية في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين، أن التحذيرات العلنية الموجهة لبوتين من قبل الصين والهند، حيال غزو أوكرانيا، علامة على تغير التصورات العالمية للحرب.

وصرح 3 مسؤولين غربيين للصحيفة بأن "توبيخ" بوتين من قبل رئيس الوزراء الهندي، واعتراف الرئيس الروسي بالمخاوف التي أثارها الرئيس الصيني حيال الحرب في أوكرانيا، تعتبر علامات على عدم ارتياح الدولتين مع موسكو.

وعلق مسؤول أوروبي كبير على تلك التصريحات قائلا: "لقد كانت إشارة حقيقية وواضحة على انزعاج الهند والصين. يمكنهما الآن تعديل أفعالهم تجاه روسيا والغرب".

مودي لـ بوتين: هذا الوقت ليس وقت الحرب

بدوره، قال وزير أوروبي في تصريح للصحيفة، إن الاتحاد الأوروبي ترجم تعليقات الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي، على أنها انتقادات حقيقية، مضيفا "خصوصا من مودي.. لا أعتقد أنه يعجبه ذلك. لقد كان من الأفضل أن يكون في وضع غامض حيث يمكن أن يكون ودودا مع كلا الجانبين وأن يستفيد من كونه صديقا لكليهما".

وأردف بقوله: "مودي أخبر بوتين بأن الوقت الآن ليس وقت الحرب، بينما قال الزعيم الروسي: سنبذل قصارى جهدنا لوقف ذلك في أقرب وقت".

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، إن تعليقات الصين والهند تؤكد كيف زاد بوتين من عزلته عن المجتمع الدولي.

وتابع بقوله: "حتى الدول التي لم تكن تعارضته بصوت عال بدأت تتساءل عما يفعله في أوكرانيا".

ورأت صحيفة "فايننشال تايمز" أن قلق الصين والهند من تداعيات الحرب في أوكرانيا، بات يمثل عقبة محتملة أمام هدف بوتين المتمثل في تعميق العلاقات مع الدول غير الغربية، في ظل الحرب، بينما قال دبلوماسي غربي في موسكو، إن الروس توقعوا الكثير من الصين لكنهم لم ينالوا مرادهم.