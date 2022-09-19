عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر والكويت يتفقان على تفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين لحماية حقوق العمالة

صدى البلد

التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الاثنين، الدكتور مبارك العازمي مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، رئيس الوفد الحكومي الكويتي المشارك في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد حاليا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة حكومات ،أصحاب أعمال ، عمال من 21 دولة عربية.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي على أرض مصر، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ، وأنها تتسم بالقوة والإستمرارية.

وناقش اللقاء أوضاع العمالة المصرية بدولة الكويت، وأوجه الحماية والرعاية المقدمة لهم، وأهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، لحوكمة عملية التعاقد بين العامل المصري والشركات الكويتية ، والسيطرة على العقود الوهمية التي تواجه بعض العمالة المسافرة.

ووجه الوزير بالبدء الفوري في ملف الربط الإلكتروني واتخاذ خطوات سريعة إنجازه ، لما له من أهمية في حماية العامل المصري المسافر.

من جانبه أكد "العازمي" أهمية التعاون مع الجانب المصري في عملية تنقل الأيدي العاملة ، مثمنا دور الوزارة في تأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في الكويت ، مرحبا بالبدء في تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين.

IMG-20220919-WA0083
IMG-20220919-WA0083
IMG-20220919-WA0084
IMG-20220919-WA0084
IMG-20220919-WA0085
IMG-20220919-WA0085
IMG-20220919-WA0086
IMG-20220919-WA0086

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

حقيقة الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري؟ القصة كاملة

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

انتهاء أزمة كهربا خلال ساعات.. تفاصيل

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

ترشيحاتنا

ألمانيا تلجأ لدولة عربية لإنقاذها من شتاء الطاقة الأوروبي

خدمات جديدة | إعلان من السعودية بشأن تأشيرات العمرة

هيكل إداري جديد| حجازي يعتمد حركة تغييرات بقيادات وزارة التربية والتعليم

المجلس الأعلى للآباء والمعلمين: نهدف لنقل آراء أولياء الأمور وأفكارهم للمسئولين

توقعات تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. هندسة 96% وفني صحي يصل لـ 95%

تفاصيل لأول مرة.. لماذا لم يشن الجيش الروسي هجومًا كبيرًا بعد هزيمة خاركيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف وتاتو.. هنا الزاهد تبهر متابعيها بإطلالتها| شاهد

أنيقة ومحتشمة.. الملكة رانيا تبهر الجميع بإطلالة جذابة بجنازة الملكة إليزابيث

هتركب القطر والمترو والأتوبيس بتذكرة واحدة.. وقت وكيفية تطبيق القرار

بفستان أنيق.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب .. مفاجأة في أسعار اليوم

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ