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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق حاضنة أعمال وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع البحث العلمي

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

أعلنت وكالة الفضاء المصرية وبالشراكة مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن انطلاق حاضنة اعمال وكالة الفضاء المصرية (Space Startup Hub) ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية انطلاق (INTILAC) بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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وأوضحت الوكالة أن فرض مجال ريادة الاعمال نفسه وظهر كمحور رئيسي في الابداع والابتكار وربما يمتلك النسبة الأكبر من الاهتمام المحلي والعالمي لما له من دور مؤثِّر على تشجيع روح الإبداع والابتكار، وإقامة بنية تحتية قادرة على الصمود أمام تحديات التنمية والبطالة وتطوير التكنولوجيا وغيرها، بالإضافة إلى قُدرته على استغلال الموارد المتاحة، وتحويلها إلى فُرَص اقتصادية غير مسبوقة وخلق فرص عمل.

 

وأشارت إلى أنه تعد الغاية من تشكيل حاضنات الأعمال مساعدة رواد الاعمال الذين يمتلكون فكرة او ابتكار في أحد المجالات لتأسيس شركة ناشئة، وتعتبر أحد عوامل الدعم في برامج التنمية الاقتصادية لزيادة معدل نجاح الشركات الناشئة، وتتمثل الأهداف الأساسية لحاضنات الأعمال في خلق فرص عمل في الاقتصاد المحلي وتسويق التقنيات وتلبية احتياجات الشركات الجديدة.

 

وأوضحت أن حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة المبتكرة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي في جميع المجالات المرتبطة بالأنشطة الفضائية في مختلف المجالات وتوفير المهام التالية لهم:

 

  •  توجيه الشركات الناشئة أو المشاريع حول كيفية التنافس مع اللاعبين المخضرمين في الصناعة.
  • توفير المساعدة في أساسيات ريادة الأعمال.
  • مساعدة الشركات الناشئة على توفير تكاليف التشغيل بالإضافة الي تمويل اولي بقميه تصل الي 200 ألف جنية مصري بالإضافة الي خدمات فنية وتصنيعية واستشارية وإدارية.
  • تقديم المساعدة التسويقية والدعم في أبحاث السوق وإنشاء العلامات التجارية
  • توفير الخدمات اللوجستية من (مكاتب عمل -اتصالات – انتقالات – اعمال إدارية ومالية)
  • إضفاء المصداقية على الشركة، وهذا يساعد الشركة في الحصول على استثمارات وتسهيلات ائتمانية من المؤسسات المالية والوصول إلى المستثمرين الملاك ورأس المال الاستثماري.
  • امتلاك شبكة قوية من الأشخاص المؤثرين الذين يمكنهم ربط الشركات الناشئة أو المشاريع مع الشركات والأشخاص المتمرسين.
  • تنظيم برامج تدريبية شاملة في مجال الأعمال.

 

واستكملت الوكالة : "تعتبر مجالات عمل حاضنة وكالة الفضاء المصرية ((Space Startup Hub)) في كل الأنشطة المرتبطة بصناعة الفضاء" وتجمع صناعة الفضاء بين:

1-  النظم الإدارية والمالية والقانونية المنظمة لقطاع الفضاء

2-  النظم التكنولوجية والتصنيعية للأنظمة والمركبات الفضائية

3-  برمجيات الأنظمة الأرضية والأنظمة المدمجة وأنظمة الذكاء الصناعي.

4- المستشعرات والأنظمة المحمولة المختلفة في مجالات الاتصالات والملاحة والاستشعار ومراقبة الأرض واستكشاف الفضاء.

5- مختلف تطبيقات واستخدامات تكنولوجيا الفضاء في دعم التنمية المستدامة في مختلف المجالات (الصناعة -الاتصالات – الزراعة – التعليم – إدارة الموارد – التخطيط المستقبلي – الصحة – الترفيه – حماية ومراقبة الحدود).

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