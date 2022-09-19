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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكندرية للبترول : تكرير 5.3 مليون طن يوفر منتجات بـ 79.7 مليار جنيه

الإسكندرية للتكرير
الإسكندرية للتكرير

قال المهندس محمد صبحى رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إن كميات الخام التي تم تكريرها خلال العام بواسطة معمل الشركة بلغت حوالى 5.3 مليون طن ليسهم فى توفير منتجات بترولية قيمتها حوالى79.7 مليار جنيه.

وأوضح “صبحي” في بيان اليوم، أن الإنتاج ساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز والنافتا والسولار والمازوت ووقود الطائرات والأسفلت والمقطرات الشمعية والمذبيات البترولية بقيمة حوالى 48 مليار جنيه.

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بالإضافة إلى إمداد شركات بترول (أموك وأنربك وأسبك وإيلاب) باحتياجاتها من المواد الخام المغذية لمشروعاتها بلغت قيمتها حوالى 4ر26 مليار جنيه، وأضاف أن الشركة ساهمت في تدبير احتياجات المشروع القومى للطرق من منتج الأسفلت من خلال الإنتاج والاستيراد حيث بلغ إجمالي الكميات التي تم تدبيرها نحو 881 ألف طن أسفلت.

صادرات الشركة 

 وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم تصدير منتجات بترولية قيمتها حوالى 3ر5 مليار جنيه إلى دول إيطاليا وأسبانيا وفرنسا ومالطا وقبرص واليونان وجورجيا وسلوفانيا وتونس ولبنان والمغرب ونيجيريا.


ولفت صبحي إلى ضخ استثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه ، لتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد للوحدات الإنتاجية وإدارة الأصول والموارد وتطوير أنظمة الأمن والسلامة وتحسين كفاءة الطاقة ، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات تطوير وتحديث المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.

كما استعرض موقف مشروعات تحديث وتطوير حوض البترول من خلال اللجنة الجغرافية والذى شهدت إنفاق 6ر352 مليون جنيه حتى الآن. 

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة  لشركات القطاع العام ( العامرية والإسكندرية للتكرير والبتروكيماويات المصرية) ، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2021/2022 ، بحضور  اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير منظومة تكرير البترول وكذلك صناعة البتروكيماويات بدأ منذ عام 2016 من خلال الرؤية الكلية لبرنامج التحديث والتطوير الذى تم إطلاقه بالتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بمصر، ومن ثم فقد حقق ذلك نتائجاً متميزة بدأت تظهر جليا فى نتائج أعمال الشركات عاماً بعد الآخر، وأوضح أن هذا التطوير يتم بتكامل تام بين زيادة قدرات الوحدات الإنتاجية وتحديثها وتطبيق التحول الرقمى فى إدارة مصافي التكرير ومصانع البتروكيماويات  لضمان أعلى كفاءة فى الأداء وهو ما انعكس إيجاباً على استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وما تحقق من استقرار فى الإمدادات.

الإسكندرية للبترول تكرير البترول السولار المازوت وقود الطائرات أموك منتجات بترولية

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