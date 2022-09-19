تامر أمين: إليزابيث الثانية نالت الاحترام والتقدير في جنازتها

أكد الإعلامي تامر أمين، أن الملكة أليزابيث متوفية منذ ما يقرب من 10 أيام، مشيرا إلى أنه تم دفنها اليوم، وعادة ما تقوم بريطانيا بمثل تلك الإجراءات تعظيما لدور الملكة.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، إن ملكة بريطانيا، نالت قدر كبير من الإحترام والتقدير، وهو ما ظهر من مشاركة كافة زعماء العالم في الجنازة.

وتابع تامر أمين، أن “ قصر باكينجهام”، حدث به تغيير كامل، بعد انتهاء مراسم الدفن للملكة اليزابيث.

كانت محبوبة

وأشار تامر أمين إلى أن الملكة اليزابيث كانت محبوبة بين أفراد الشعب البريطاني.