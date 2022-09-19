إبراهيم صلاح يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

أكد ابراهيم صلاح نجم منتخب مصر الأسبق، أنه سوف يعلن اعتزاله اللعب حال عدم وصول عرض مرضي له من الدوري الممتاز خلال الأيام المقبلة.



وقال صلاح عبر برنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: " في حالة عدم وصول عرض جيد لي من الدوري الممتاز الفترة المقبلة سوف اعلن اعتزالي.

ابراهيم صلاح: "لو مجاليش عرض مرضي من الدوري الممتاز هعلن إعتزالي"

يذكر ان إبراهيم صلاح رحل عن غزل المحلة عقب انتهاء الموسم المنقضي، وانضم لبتروجت قبل ان يقرر رحيله سريعا عن النادي البترولي خلال الأيام الأخيرة لعدم شعوره بالانسجام.



واتم: هذا القرار نهائي للحفاظ على ماقدمته خلال مسيرتي.