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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلما ابتعدت عن الله.. رسالة غامضة من نوال الزغبى لجمهورها

نوال الزغبى
نوال الزغبى

نشرت الفنانة نوال الزغبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه من خلاله رسالة غامضة الى جمهورها. 

وقالت نوال الزغبى فى تعليقها : “كلّما ابتعدت عن الله عُوقِبت بالناس”. 

نوال الزغبى 

وتألقت نوال الزغبي، بفستان قصير باللون الكحلي ليكشف عن جمالها، ووضعت حزام على الخصر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نوال الزغبي في المكياج على اللون البني الناعم للعيون، واختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء.

كما اختارت نوال الزغبي، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ولم تتكلف نوال الزعبي، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط باللون الذهبي مع ساعة لليد.

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نوال الزغبى وأغنية حفلة 

وتخطت آخر إصدارات النجمة الذهبية نوال الزغبي وهي أغنية «حفلة» 9 ملايين ونصف على يوتيوب بعد 10 أيام من صدورها.

وتحقق الأغنية اكتساحًا عبر صفحات السوشيال ميديا وانتشاراً كبيراً محققة أرقاماً عالية جداً، وسط تفاعل الناس على كلماتها ومعانيها، فصارت على كل لسان، وتخطت المشاهدات عبر تيك توك لوسم (يا تعيش لحد يصونك) و(حفلة) الـ 12 مليون مشاهدة بأكثر من 15.000 فيديو على الأغنية، كذلك فاقت الـ 9 ملايين على فيسبوك وإنستجرام Reels، على فيديوهات الناس تغني الأغنية.

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