سخر من ملك الترسو..ناهد السباعى لـ محمد رمضان: مكروه ..وأحمد فلوكس: عريان ما دريان

أثارت تصريحات الفنان محمد رمضان ضد كل من فريد شوقى وعادل إمام وفاروق فلوكس حالة من الجدل الواسع ودفع ذوي هؤلاء النجوم للرد بقوة على الاسطورة.

ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لازمة محمد رمضان وفريد شوقى وفاروق فلوكس وعادل إمام.

وكان محمد رمضان صرح قائلا : “فى فنان كبير عمل أشياء أرفض أن افعلها، وكان بيعمل أدوار صبي عالمة ولو هشحت مش هبقي زيه، رغم أن هذا الفنان قدير”.

كما عاب محمد رمضان فى أفلام الفنان فريد شوقى وشبه اعماله الأولى فى فيلم “عبده موته” بافلام فريد شوقى الأولى ومثل أبو حديد وحميدو".

رد قوى من ناهد السباعى وناهد فريد شوقى على رمضان

واستعانت الفنانة ناهد السباعى بعدد من منشورات جمهورها الذين يهاجمون محمد رمضان دفاعًا عن ملك الترسو فريد شوقى وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وقررت ناهد السباعى أن يكون هذا ردها على محمد رمضان الذى يشبه أعماله بأعمال ملك الترسو فريد شوقى ولعل من أبرز التعليقات التى نشرتها ناهد السباعى: "انت هتقارن العك وقلة الأدب والألفاظ اللى بتقولها فى كل افلامك الهابطة بفن أيام زمان.. طب شوف أفلامه اللى غيرت قوانين بلدك اللى كان فيها ثغرات وشوف الفيلم نهايته كانت ايه.. سبحان الله بقى عندك كمية عدم قبول وكره رهيب من الناس ربنا يديمه عليك".

واستعانت ناهد السباعى بمنشور آخر جاء فيه :"فريد شوقى .. الملك.. ملك الترسو .. والله حلال اللى هتعمله فيك ناهد السباعى عشان الحداد معلش تريند قلت تطلع تريند على حساب الملك والزعيم اللى مرضيش يشغلك معاه".

ونشرت المنتجة ناهد فريد شوقى تعليقًا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام شنت خلاله هجوما ناريا على محمد رمضان بعد تشبيه أعماله بأعمال الفنان الراحل فريد شوقي ملك الترسو.

هجوم على محمد رمضان

وقالت ناهد فريد شوقى: "منتهى الجرأة من محمد رمضان التصدي للمقارنة بين فيلم حميدو، الذي ما زال في ذهن الجماهير على الرغم من مرور 70 عامًا، وبين عبده موتة الذي ينتهي في ذهن الجمهور بمجرد عرضه.

وأضافت ناهد فريد شوقي: أنصحك يا رمضان لا تتعرض وتقارن بين أفلام والدي الفنان العظيم التي خدمت المجتمع وغيرت القوانين، وبين أفلامك التي أدت إلى فساد الأخلاق والذوق وأدت إلى جراءة القتل في الشوارع.

هجوم أحمد فلوكس على محمد رمضان

بينما هاجم الفنان أحمد فلوكس، زميله الفنان محمد رمضان بسبب سخرية الأخير من والده الفنان فاروق فلوكس لتجسيده دور "صبي رقاصة".

ليرد أحمد فلوكس ردّ فلوكس على تصريحات رمضان من خلال منشور عبر حسابه الشخصي في "فيس بوك"، كتب فيه: "شوف يا حماده، انت ترفض إنك تعمل دور صبي رقاصة لأنك دايماً نمبر وان، فأكيد هتبقى عينك على دور الرقاصة نفسها، مش الصبي بتاعها، وانت ما شاء الله ناجح في ده جداً وبتعمله سهل وانت عريان ما دريان".

وأضاف أحمد فلوكس: "نمبر وان بقى يا سيدي، زي بالظبط ما يكون واحد مسجل نشل، استحالة يحلم أن يكون أمين شرطة، حلمه هيكون أكبر من كده، هيكون نمبر وان".

وتابع موضحاً: "أنا والدي عمل دور صبي رقاصة لأنه بيعشق التمثيل والأدوار الصعبة، والحمد لله إنه ربى رجل بيحترم نفسه وبيحترم اللي بيقدمه للناس، وبيحترم بلده، ودمه فداء ليها، لأن شعب بلده هم اللي عملوه فلازم يقدملهم أحسن حاجة، وبحمد ربنا أكتر وأكتر، إن ما خلفش واحد مسجل نشل لأن المسجل هتكون أقصى طموحه أن يكون أسطورة، وهيرقص برضه بس عريان".

واختتم أحمد فلوكس هجومه قائلاً: "وبعدين مش شرط تعمل دور صبي رقاصة، ممكن تكون نجم كبير بس أخلاقك أخلاق صبي الرقاصة، وده الأخطر مع إن والله صبي الرقاصة ولا بيقهر حد ولا بيظلم حد، ولا ليه في سكك الشيوخ والدجل، ولا نصاب ولا بيحكها مع الكبار".