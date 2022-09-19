وزير الخارجية الأسبق: المسئولية عن تمثيل مصر في الخارج كبيرة جدا.. فيديو

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق أن المسئولية عن تمثيل مصر في الخارج كبيرة جدا وليست هزار، وليس الجميع يستطيع تحمل الضغوط الخاصة بهذه المسئولية، قائلا "المسؤولية مش سهلة خالص وكبيرة جدا جدا".

وأضاف "فهمي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن استقالة والده من الوزارة في عهد الرئيس السادات كان لاختلاف سياسي فقط ولم يكن هناك تطاول على والده في التعامل بعد تقديم الاستقالة، مشيرا إلى أن الرئيس السادات كان رجل سياسي من الطراز الأول ورجل شارع يفهم في الأصول جيدا.

وتابع وزير الخارجية الأسبق أن هناك ٣ عيوب في السياسات داخل الحكومات في الدول العربية في العهود السابقة وهم الاعتماد المبالغ فيه على الغير في مجال الأمن القومي ورفض التغيير التدريجي.