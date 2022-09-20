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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عمرو حنفي: إعادة فتح الصيد بمياه البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة

اللواء عمرو حنفي
اللواء عمرو حنفي

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح الصيد بمياة البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة، مشيرا إلى أن حظر الصيد يكون لمدة شهرين كل عام للمحافظة على زريعة السمك.

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واضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن حظر الصيد في البحر الأحمر امتد هذا العام ليصل إلى أربعة أشهر وهذه الفترة امتدت بسبب حادثة سمكة القرش والصيد الجائر الذي يقوم به بعض الصيادين والمواطنين.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن تم حظر استخدام الشباك في المواسم المرجانية ولكن يصرح باستخدامها في بعض المواسم والمناطق المحددة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة والصيد الجائر

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