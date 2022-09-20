عمرو حنفي: إعادة فتح الصيد بمياه البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تم إعادة فتح الصيد بمياة البحر الأحمر بعد وضع الضوابط الجديدة، مشيرا إلى أن حظر الصيد يكون لمدة شهرين كل عام للمحافظة على زريعة السمك.

واضاف "حنفي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن حظر الصيد في البحر الأحمر امتد هذا العام ليصل إلى أربعة أشهر وهذه الفترة امتدت بسبب حادثة سمكة القرش والصيد الجائر الذي يقوم به بعض الصيادين والمواطنين.

وتابع محافظ البحر الأحمر أن تم حظر استخدام الشباك في المواسم المرجانية ولكن يصرح باستخدامها في بعض المواسم والمناطق المحددة.