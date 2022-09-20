بعد استبعاده من قائمة المنتخب.. محمد عواد يفكر في الاعتزال الدولي.. فيديو

استعرض الكاتب الصحفي خالد البرماوي، أبرز القضايا التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال فقرة بورصة الكلام ببرنامج حديث القاهرة الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على فضائية القاهرة والناس.



وتحدث الكاتب الصحفي خالد البرماوي، عن استبعاد محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك من قائمة المنتخب، قائلا: "قصة عواد أن قائمة المنتخب ظهرت ولم يتواجد بها محمد عواد"، مضيفا: "خرجت تصريحات من الجهاز الفني للمنتخب أن الاستبعاد تم بناءا على تنسيق مع المدير الفني للزمالك فيريرا".

وأضاف: "التصريحات التي خرجت عن الجهاز الفني للمنتخب كانت عن مصدر مجهول ونشرت في المواقع، ليقوم عواد بالرد عليها قائلا: "استبعادي من قائمة المنتخب لم يتم بالاتفاق بين فيتوريا وفيريرا وكنت أتمنى تمثيل المنتخب".

الاعتزال



وتابع الكاتب الصحفي خالد البرماوي،: "هناك تصريحات أيضا نشرت في المواقع عن عواد خطيرة جدا، وهي أن هذه المرة ليست الأولى، وأنه بيفكر في الاعتزال الدولي".