نجم الأهلي السابق ينتقد صفقة شادي حسين

انتقد علاء إبراهيم نجم الأهلي السابق،صفقة شادي حسين المنضم حديثا لصفوف الفريق الأحمر، كاشفا أنه ليس مناسبا للنادي الأهلي.

وقال علاء إبراهيم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرى أن شادي حسين ليس مهاجما مناسبا للنادي الأهلي، وكنت أفضل استمرار أحمد ياسر ريان".

أضاف: "محمد شريف عندما يكون في مستواه الفني، يكون مهاجما رائعا، ويجيد إنهاء الهجمات بشكل رائع، ولكن المستوى الفني والحالة الفنية للأهلي بشكل عام، أثرت سلبا على محمد شريف".

وعن صلاح محسن قال: "أعتقد أن رحيله عن الأهلي أفضل، فهو لم يؤثر مطلقا في أداء الأهلي"

وانتظم شادي حسين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الأحمر صباح أمس الاثنين.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، قد أعلن عن انضمام شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا إلى صفوف الأهلي لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.