محافظ الوادي الجديد: 160 درجة حد أدنى للقبول بالفصول المسائية للثانوي العام

قرّر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية للصف الأول الثانوي العام، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 160 درجة فأكثر وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية

وأكّد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتي حرصًا على إتاحة الفرصة للحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوي بالمحافظة للعام الدراسي 2022_ 2023 م، وتلبيةً لرغبة أولياء الأمور في إلحاق أبناءهم بفصول خدمات التعليم الثانوي بالمصروفات.

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