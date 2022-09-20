شاهد .. محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحي الخليفة

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية .
كما وزع المحافظ، الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة.
وقال محافظ القاهرة، إنه يجري التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.