عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد .. محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحي الخليفة

محافظ القاهرة يفتتح
محافظ القاهرة يفتتح معرض الاسر المنتجه

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي  بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية .

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام اليوم

كما وزع المحافظ، الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة.

وقال محافظ القاهرة، إنه يجري التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.

IMG-20220920-WA0041
IMG-20220920-WA0041
IMG-20220920-WA0040
IMG-20220920-WA0040
IMG-20220920-WA0042
IMG-20220920-WA0042
IMG-20220920-WA0043
IMG-20220920-WA0043
IMG-20220920-WA0036
IMG-20220920-WA0036
IMG-20220920-WA0035
IMG-20220920-WA0035
IMG-20220920-WA0038
IMG-20220920-WA0038
IMG-20220920-WA0031
IMG-20220920-WA0031
IMG-20220920-WA0039
IMG-20220920-WA0039
IMG-20220920-WA0032
IMG-20220920-WA0032
IMG-20220920-WA0034
IMG-20220920-WA0034
IMG-20220920-WA0023
IMG-20220920-WA0023
IMG-20220920-WA0024
IMG-20220920-WA0024
IMG-20220920-WA0025
IMG-20220920-WA0025
IMG-20220920-WA0017
IMG-20220920-WA0017
IMG-20220920-WA0018
IMG-20220920-WA0018
IMG-20220920-WA0015
IMG-20220920-WA0015
IMG-20220920-WA0011
IMG-20220920-WA0011
IMG-20220920-WA0012
IMG-20220920-WA0012
IMG-20220920-WA0020
IMG-20220920-WA0020
IMG-20220920-WA0008
IMG-20220920-WA0008
IMG-20220920-WA0013
IMG-20220920-WA0013
IMG-20220920-WA0014
IMG-20220920-WA0014
القاهرة معرض الأسر المنتجة التضامن الاجتماعي الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية المصروفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مُفاجأَة.. إقامة مباراة بين الأهلي وريال مدريد على ستاد لوسيل| تفاصيل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

بكاء على الهواء..وفاء عامر عن مشهد محمد رمضان: مفهمتش الكلمة اللي اتقالت

بث مباشر.. إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022 لطلاب العلمي والأدبي

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره خلال ساعات.. تفاصيل

داخل على ارتفاع تاريخي| سعر الدولار يقترب من أعلى مستوى في 20 عاما

انفصال أحمد مكي وزوجته .. ويعيش قصة حب جديدة| خاص

الأهلي يضم 7 صفقات جديدة خلال ساعات ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة وأول حملة طبية لمعهد الأورام اليوم

ترشيحاتنا

أبوك هيحرمك من الميراث.. زوج الأخت فشل في الوقيعة بين الابن ووالده فقتله

بعد 60 عاما.. قرار عاجل من شركة مياه غازية بشأن منتجاتها في روسيا

وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر وسيصل 6 إبتدائي والمرحلة الإعدادية

حديث السوشيال ميديا بسبب محمد صلاح.. من هي سونيا جرجس ملكة جمال مصر؟|شاهد

بعد خروجه عن القضبان.. أوناش عملاقة لإعادة قطار دمنهور لمساره.. صور

كنت أتمنى تسكت.. شوبير يوجه رسالة لـ أحمد الشناوي بشأن أزمة الشارة في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. ميس حمدان تستعرض رشاقتها في الجيم

مش أول مرة .. ملكة جمال  مصر تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة مع محمد صلاح

جميلة وجذابة.. شاهد صور هاجر أحمد قبل وبعد التجميل

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

فيديو

مصر الأولى على مستوى العالم.. الصحة تضع معايير الولادة القيصرية وتحذر الأطباء|فيديوجراف

استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل في المنوفية .. كيف حدث ذلك؟ "فيديوجراف"

حقيقة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية| التعليم ترد

2000 دعوة حضر منها 800.. تفاصيل مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

اﻟﻤﺰﻳﺪ