لزراعة أسطح المدارس.. تصنيع 50 حامل خشبي بالوادي الجديد

في إطار مبادرة المدارس الخضراء، التي تتبناها المحافظة لزراعة أسطح المدارس والمباني وإعادة تدوير واستغلال المخلفات الزراعية.

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتهاء المرحلة الأولى من تصنيع الحوامل الخشبية من المخلفات الزراعية لاستخدامها في زراعة أسطح المدارس بالمحافظة والتي شملت تصنيع 50 حامل خشبي لتوزيعها على المدارس، مُؤكدًا دور هذه المبادرات في تعزيز التحول الأخضر والمستدام في ضوء اختيار مدينة الخارجة كأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية.

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من جانبه، أشار الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم تصنيع الحوامل بمقر وحدة تصنيع معدات زراعة الأسطح من المخلفات الزراعية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، ضمن خطة العمل لتعميم زراعة أسطح المدارس بجميع أرجاء المحافظة.