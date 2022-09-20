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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات جديدة .. وزير التعليم يكشف ملامح العام الدراسي الجديد 2022-2023

اجتماع المجلس الاعلى
اجتماع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح العام الدراسي الجديد 2022 - 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان ملامح العام الدراسي الجديد تتضمن: 
 

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  • دمج التكنولوجيا والأنشطة، بكافة أنواعها في العملية التعليمية، موضحًا أنه سيتم توظيف القنوات التعليمية "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال تخصيص فترة مشاهدة واحدة ــ والفترة تعادل حصتين دراسيتين ــ لعرض المادة التعليمية، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر) لأكثر من فصل في نفس الفترة لعرض الدرس
  • تواجد العناصر المميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب
  • يُخصص باقي النصاب المقرر لحصص المادة؛ لمناقشة المحتوى الذي تمت مشاهدته، وإتاحة المادة العلمية ــ من خلال مسئول التطوير التكنولوجي ــ وجدول مواعيد إذاعة المحتوى التعليمي على تلك القنوات للطلاب؛ لتمكينهم من متابعتها بالمنزل.
  • توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، ويكون ذلك بمشاركة السادة مديري عموم تنمية الأنشطة، ومن ثَمَّ المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مضيفًا، أنه سيتم تطبيق ذلك على أربع مراحل بنسبة لا تقل عن 25% من مدارس الإدارة لكل مرحلة.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أن تطوير التعليم مسئولية دولة، وسيتم استكمال خطة تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية للدولة.

واستكمل الوزير أنه لا مساس بالمناهج التعليمية، وأنه سيتم استكمال تطوير مناهج الصف السادس الابتدائى وفقًا للمنظومة الجديدة، بنفس الإطار العام للمناهج، وكذلك الاستمرار بإعداد الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

وكشف الوزير عن ضوابط وآليات تنفيذ اليوم الرياضى بالمدارس أسبوعيًا، وآخر للأنشطة وبشكل تبادلى لزيادة مستوى ارتباط التلاميذ بالمدارس، وذلك تنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية فى الارتقاء بمستوى اللياقة البدنية لطلبة المدارس، حيث إنه سيتم تحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسي على حدة، ودون التأثير على خُطة توزيع المنهج.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة دليل مواصفات الامتحان للطلاب والمعلمين فى الثانوية العامة، وتدريب المعلمين على نظام الامتحانات مع دراسة إمكانية إضافة جزء مقالى قصير لأسئلة الامتحانات، بالإضافة إلى طرح نماذج الامتحانات الجديدة للطلبة للتدريب عليها خلال العام الدراسى.

التعليم العام الدراسي الجديد رضا حجازى وزير التربية والتعليم

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