محافظ القاهرة: توزيع 200 ألف حقيبة على طلبة المدارس الاولى بالرعاية

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم “الثلاثاء” معرض الأسر المنتجة الذى تقيمه مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

ووزع المحافظ، الحقائب المدرسية على عدد من طلبة وطالبات المدارس من الأسر الأولى بالرعاية بجمعية المبرة الاجتماعية بحي الخليفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي توزيع ٣٠٠٠ حقيبة مدرسية ضمن 200 ألف حقيبة سيتم توزيعها بجميع أحياء ومناطق القاهرة على الأسر الأولى بالرعاية.

وقال محافظ القاهرة إنه يجري التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والتضامن الإجتماعى والمجتمع المدنى لسداد المصروفات المدرسية للطلاب غير القادرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية.