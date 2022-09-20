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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الكهرباء يلتقى مسئول باتصالات مصر لبحث التعاون

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مصطفى اليمانى رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة اتصالات مصر والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة والشركة .

تم خلال الاجتماع مناقشة رغبة مسؤولي شركة اتصالات مصر فى زيادة فرص  التعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لما لها من أثر عظيم للحفاظ على البيئة

وكذلك تأكيدهم على رغبتهم فى المشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

واكد الدكتور شاكر على الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع كافة القطاعات والوزارات المعنية للاعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر ليكون هذا المؤتمر نموذج مشرف يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة مرحباً بالمشاركة الفعالة لكافة الأطراف فى هذا المؤتمر.

واشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال .

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأكد مصطفى اليمانى  رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة اتصالات مصر على حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة لمهاتهم والمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 .​ 

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