الانتهاء من تنفيذ أول مكتب بريد فى قرية رأس النقب بجنوب سيناء

تستعد هيئة البريد المصري قريبا لافتتاح اول مكتب بريد في قرية رأس النقب بجنوب سيناء؛ وذلك لخدمة أهالي القرية بعد ضمها إداريا لحدود محافظة جنوب سيناء.



وقد أنهت هيئة البريد المصري الأعمال الإنشائية لأول مكتب بريد لاهالي رأس النقب ومن المتوقع افتتاحه خلال احتفالات نصر أكتوبر المجيدة .



وكان أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه سوف يتم تحقيق المطالب الخمس الأولى لسكان قرية النقب والتي كان أبرزها بدء العمل فى انشاءات ال120 بيت بدوى والتى تم وضع حجر الأساس الخاص بة مؤخرا بحضور وزير التنمية المحلية خلال احتفالات طابا الماضية وكذا ارسال سيارات البريد المتنقلة للقرية لحين انشاء مكتب بريد والتجهيز لحفر بئر مياة بالقرية ومتابعة تشغيل الوحدة الصحية بالقرية وتحقيق مشروع تكافل وكرامة وارسال العديد من المساعدات لأهالي القرية .

وتخضع راس النقب لحدود محافظة جنوب سيناء حيث تتبع الأن مدينة طابا الحدودية والتي عادت لمصر بالتحكيم الدولي في مارس ١٩٨٩م .



وأوضح اللواء أيمن الشريف السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أن قرية النقب أصبحت تابعة لمدينة طابا، وذلك تفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (424) لسنة 2021، بتعديل الحد الإداري الفاصل بين محافظتي جنوب وشمال سيناء؛ ليصبح مطار طابا، ومنطقة رأس النقب تابعين جغرافيًا وإداريًا لمحافظة جنوب سيناء.



لأول مكتب بريد في النقب

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