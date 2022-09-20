مشيدا بالعلاقات مع مصر والكويت.. بوتين ينتقد جهود واشنطن للحفاظ على هيمنتها

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن النظام العالمي يتغير حاليا والعالم يتجه نحو التعددية القطبية، معتبرا أن جهود الولايات المتحدة للحفاظ على هيمنتها العالمية "محكوم عليها بالفشل".

وفي حديثه أثناء تلقيه أوراق اعتماد السفراء الأجانب في موسكو، قال بوتين إن: "التطور الموضوعي نحو عالم متعدد الأقطاب يواجه مقاومة من أولئك الذين يحاولون الحفاظ على هيمنتهم في الشؤون العالمية والسيطرة على كل شيء - أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا".

وأضاف أن "القوة المهيمنة نجحت في القيام بذلك لفترة طويلة، لكن لا يمكن أن تستمر إلى الأبد ... بغض النظر عن التطورات في أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي أن الأسلحة الروسية تثبت فعالية كبيرة في أوكرانيا، داعيا لتعزيز القدرات الانتاجية للصناعة العسكرية الروسية.

ووصف الرئيس الروسي العقوبات الغربية على روسيا بسبب تحركاتها في أوكرانيا بأنها جزء من جهود الولايات المتحدة وحلفائها لتعزيز مواقفهم، مضيفا أنها "جاءت بنتائج عكسية ضد منظميها وألحقت الضرر أيضًا بالدول الفقيرة".

وأضاف بوتين: "أكدت القمة الأخيرة لمنظمة شنجهاي للتعاون التي عقدت في سمرقند حقيقة أن التحرك نحو عالم متعدد الأقطاب هو المحرك الرئيسي والاستراتيجي للسياسة العالمية".

أهمية مصر لروسيا

وتوجه الرئيس بوتين إلى السفير المصري الجديد خلال تقديم أوراق اعتماده قائلا: "نعتبر مصر أحد أهم الشركاء في أفريقيا والعالم العربي ونحن على اتصال دائم بالرئيس السيسي".

كما أعلن أن روسيا ترى فرصا غير مستغلة في التعاون مع الكويت، مضيفا أن موسكو مستعدة لمواصلة التنسيق الوثيق للسياسة الخارجية، ليس فقط في شؤون الشرق الأوسط، ولكن أيضا في القضايا الدولية الملحة الأخرى وكذلك التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.