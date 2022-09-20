علاقات قوية واستراتيجية..

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن القبول بمحاولات الهيمنة الدولية التي تقوم بها بعض الأطراف، متابعًا: “نحن نحافظ على سيادة بلادنا ونواصل تقديم مساهماتنا للمساعدة في التوصل لحلول للأزمات العالمية، ومستعدون لتصدير القمح إلى الدول الفقيرة مجانًا”

وأضاف “بوتين”: “ننظر لمصر كأحد أهم الشركاء لنا في منطقة أفريقيا والعالم العربي".

وأوضح: "علاقاتنا مع مصر تسمح بتطوير الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، وهي أهم الدول التي تربطنا بها علاقات قوية واستراتيجية”.

جاء ذلك في نبأ عاجل أفادت به فضائية “إكسترا نيوز”.