"حياة كريمة" توضح معايير اختيار الفئات المستهدفة بتقديم 55 ألف خدمة تعليمية

أكدت أية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووضع معايير اختيار الفئات المستهدفة لتقديم ٥٥ الف خدمة تعليمية موزعين على ٢٠ محافظة ضمن خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية في نشرة الأخبار بقناة dmc أن الخدمات التعليمية المقدمة تشتمل على عدة معايير وتشمل بعض أبناء العاملين في العمالة غير المنتظمة بجانب السيدات اللاتي تم هجرهن من ازواجهن دون انفصال رسمي بخلاف عدد من الفئات الأكثر احتياجا التي تم حصرها بالتعاون بين المؤسسة ووزارة التربية والتعليم .

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ان من بين الخدمات المقدمة، تكفل المؤسسة بدفع المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات الدراسية اللازمة، وذلك في نطاق العشرين محافظة الخاصة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.