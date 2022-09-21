حكم الشات بين الخاطب والمخطوبة .. مجدي عاشور يوضح الضوابط الشرعية

ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية يقول صاحبه : ما حكم الشات و"المحادثات الإلكترونية» بين الخاطب والمخطوبة ؟



أجاب عاشور خلال البرنامج الإذاعي "دقيقة فقهية" المختار للفتوى أن الكلام بين الخاطب والمخطوبة في مواقع المحادثات الإلكترونية له حكم الكلام واللقاء المباشر، ولا مانع منه شرعًا ما دام في حدود المعروف ؛ كأن يكون الحديث بينهما فيما يحدد المستقبل ، أو التشاور والتعرف على رؤية كل منهما بما يفيد في تحقيق زواج مستقر وناجح ،على أن يتجنبا الكلام فيما يجر إلى شيء محظور ؛ وقد بيَّن اللهُ تعالى صورة من الصور التي يُخْشَى معها الوقوع في المخالفة ، وذلك في قوله سبحانه : {فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا} [الأحزاب: 32].

وأضاف عاشور يُقاس على هذه الصورة كل ما يؤدي إلى مخالفة شرعية ،لأنها ما زالت أجنبية عنه شرعًا ، وكل ذلك صيانة للخاطب والمخطوبة ، وفي ذات الوقت لا يُمْنَعَانِ من مطلق الكلام ، حتى يتم التعارف بينهما واستكمال تجهيزات بيت الزوجية لهما بالمعروف . وكل هذا في إطارٍ من الشفافية والوضوح.