عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيان طبي ضخم..

تاج الدين يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية.. فيديو

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسي قد وجه اليوم بضرورة العمل على إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.

السيسي يوجه بإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، إنه نعمل على توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم تحديد مكان المجمع الصناعي خلال الفترة القادمة، وجار الاستقرار على عدد من الأماكن.

 

وتابع  مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك معايير عالمية لتوفير الأجهزة الطبية والتعاون مع المرضى، مؤكدا أن الإنسان قد يحتاج لأجهزة تعويضية نتيجة أزمة صحية مر بها، ونحتاج فريقا عملا من اجتماعي وطبي، وكوادر بشرية للتعامل مع تلك الأجهزة.

 

وجود كيان طبي

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم العمل على وجود كيان طبي ضخم لخدمة من يعاني من فقدان قدم أو يد، والطرف الصناعي سيجعل المريض يستكمل حياته بشكل طبيعي.

 

 

https://web.facebook.com/AlHayah1TV/videos/590368502781261

الرئيس السيسي الخدمات الصحية الأطراف الصناعية ذوي القدرات الخاصة المجمع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزي بيأجرني بالساعة.. نرمين لقاضي الأسرة: كنت طيبة وعلى نياتي

إصابة برونو سافيو مهاجم الأهلى الجديد ومدة غيابه.. تفاصيل

تعديل المناهج.. عزة مصطفى تزف خبرا سارا لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي

الأهلي وريال مدريد.. حقيقة وتفاصيل مباراة "أبطال القرن" المنتظرة قبل كأس العالم بقطر وموعدها

زيادة الإيجار القديم 15% بعد 6 شهور.. وطرد المستأجر في هذا الموعد

وقع رسميا على العقود .. صفقة جديدة لـ الزمالك بالميركاتو الصيفي

قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة التعدي على فتاة البساتين بسبب ركن سيارة

هجوم على مدرب المنتخب بسبب لاعب الأهلي.. ورضا عبد العال: تصريحاته مستفزة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي تدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين

أزمة طاقة غير مسبوقة.. أمير قطر: استمرار الحرب الروسية لن يفضي لنتيجة

244 يوما على رحيل الإبراشي.. قصة أزمته مع الطبيب وحقيقة تخلي زوجته عنه

اللغة المصرية القديمة.. تعرف على علامة خع

هشام خرما يضع الموسيقى التصويرية لمهرجان القاهرة للدراما

تعيين 30 ألف معلم وتطوير المناهج.. قرارات هامة لـ التعليم قبل بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان سواريه أنيق.. ابنة ماجد المصري تظهر بإطلالة مميزة| شاهد

صادم.. بائع هندي يتبول على الخضار قبل بيعها |شاهد

حتى لو مافيش استحمام| 5 مناطق يجب تنظيفها يوميا

كان الحلو نفع نفسه.. سر غضب ياسمين الخطيب من دلع الرجال

فيديو

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

غلبان والستات واخدة حقوقها.. نجمات هاجمن النساء ودافعن عن الرجال

ملك الديسكو.. محسن محي الدين يكشف سر انتحار المطربة داليدا| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ