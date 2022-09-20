تاج الدين يكشف تفاصيل توجيهات الرئيس بإنشاء مجمع لإنتاج الأطراف الصناعية.. فيديو

كيان طبي ضخم..

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الرئيس السيسي قد وجه اليوم بضرورة العمل على إنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة.

وقال محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياه”، إنه نعمل على توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين، مؤكدا أنه سيتم تحديد مكان المجمع الصناعي خلال الفترة القادمة، وجار الاستقرار على عدد من الأماكن.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك معايير عالمية لتوفير الأجهزة الطبية والتعاون مع المرضى، مؤكدا أن الإنسان قد يحتاج لأجهزة تعويضية نتيجة أزمة صحية مر بها، ونحتاج فريقا عملا من اجتماعي وطبي، وكوادر بشرية للتعامل مع تلك الأجهزة.

وجود كيان طبي

وأشار محمد عوض تاج الدين إلى أنه يتم العمل على وجود كيان طبي ضخم لخدمة من يعاني من فقدان قدم أو يد، والطرف الصناعي سيجعل المريض يستكمل حياته بشكل طبيعي.

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