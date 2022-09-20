أبو الغيط يدعو مالطا لدعم القضايا العربية في مجلس الأمن

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الجامعة العربية تعول على مالطا بعد فوزها بمقعد غير دائم في مجلس الأمن، لتلعب دورا داعما للقضايا العربية المطروحة على أجندة عمل مجلس الأمن خلال تلك الفترة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية الأهم لإحلال السلام في المنطقة و العالم، و مشيرا إلى مواقف مالطا الإيجابية والداعمة للقضايا العربية.

جاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط اليوم /الثلاثاء/ وزير الخارجية والشؤون الأوربية والتجارة في مالطا إيان برج، حيث قدم أبو الغيط التهنئة للوزير المالطي بمناسبة فوز بلاده بمقعد غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2023-2024.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط أشار إلى أن مالطا، بحكم تاريخها المشترك مع العالم العربي وجغرافيتها المتميزة، تدرك بشكل عميق القضايا و المشاغل العربية، ويمكن أن تكون همزة وصل مهمة لتعزيز الفهم المشترك بين ضفتي المتوسط.

وقال رشدي إن الأمين العام حث الوزير المالطي خلال اللقاء على تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف رشدي أن اللقاء تناول أيضا عدداً من الملفات منها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع في سوريا و اليمن.

