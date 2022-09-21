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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 : احذر من المخاطرة

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أنه قد تكون هناك فرصة لتكبد خسارة فادحة، لذا قد يكون من الأفضل إذا لم تقم بأي مخاطرة كبيرة في قطاع الأعمال.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

قد يمنحك اهتمامك بالمسائل المتعلقة بالمال الخبرة اللازمة لإبرام صفقات مربحة، قد تحصل على فرصة لكسب مبلغ جيد من المال، قد تكون عائلتك سعيدة بالنظر إلى قلقك عليهم، قد يزداد الشعور بالتضحية من أجل أحد أفراد أسرته.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

إذا كنت تفكر في تغيير حياتك المهنية ، فقط افهم أن اليوم قد لا يكون هو اليوم المناسب لفعل أي شيء جديد، حاول التركيز على العمل لأنك قد لا تؤدي بشكل جيد في مكان العمل.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تحاول أن تكون أكثر وعيًا بما تأكله اليوم لأن المعدة هي نقطة ضعفك، لا يجوز لك تناول أي شيء يشعرك بالانتفاخ أو يسبب عسر الهضم، يمكنك تناول نظام غذائي متوازن وصحي.

توقعات برج العقرب عاطفيا

لا تتسرع في أي موقف عاطفي، قد تحتاج إلى الحفاظ على موقف متوازن، يمكنك الانتباه إلى الاقتراحات التي قدمها شريكك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تكون حالتك المالية أفضل من ذي قبل، قد يكون الاستثمار في العقارات مفيدًا لك، قد تتحول الصفقات المرموقة في صالحك.

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