فضيحة قبل المعاش.. تفاصيل استيلاء موظف على 300 ألف جنيه بضرائب سوهاج

لم يحسب حسابًا لليوم الذي يواجه فيه عواقب ما فعلت يداه، حيث نال من أموال الدولة ما لم يكن من حقه أن يناله أبدًا، قسمًا لم يُقسمه بينه وبين الله؛ ولذلك لم يخش أن يُحاسب عن فعله.

موظف حكومي بوظيفة صراف بمديرية الضرائب العقارية بمحافظة سوهاج، تحصل على مبالغ مالية مُحصلة من المواطنين، بلغت جملتها 300 ألف جنيه.

جعل وجود الفوارق المالية التي تم تحصيلها مُلفتًا للإنتباه، ليكن هنا دقة الإنذار التي جعلت الجميع يلتفت إلى التلاعب بقسائم التحصيل تحت يد هذا الموظف الذي تقاعد منذ أيامًا قليلة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تبلغ لقسم أول سوهاج من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بمحضر يتضمن بلاغًا ضد المدعو (عماد. ف.ج- 60 سنة- صراف بمديرية الضرائب العقارية بسوهاج- بالمعاش حاليًا- ويقيم دائرة مركز أخميم).

يُفيد باستغلال موقعه الوظيفي والتلاعب بقسائم تحصيل المبالغ المالية المحصلة من بعض الممولين؛ مما ترتب عليه وجود فوارق مالية بين ما تم تحصيله بالفعل وما تم توريده بالخزينة جهة عمله واستيلائه على فارق تلك المبالغ لنفسه، حيث بلغت قيمتها 300 ألف جنيه.

الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمة تلك المبالغ والتربح من أعمال وظيفته.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.