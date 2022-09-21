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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر: توقيت مباراة النيجر غير مفيد للمنتخب

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الزمالك والكرة المصرية، أن توقيت مباراة النيجر الودية غير مفيد للمنتخب.

وتابع جعفر في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، فيتوريا يحتاج إلى الوقت لوضع بصماته على الفريق ونتحدث عن لاعبين جاءوا من موسم صعب.

وأضاف جعفر، توقيت مباراة النيجر غير مفيد للمنتخب بسبب عدم وجود فترة إعداد اللاعبين.

وأكمل جعفر، محمد صبحي والزناري أفضل صفقتين للزمالك وسيقدمان الإضافة للفريق.

وأكمل جعفر،الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة في أكثر من مركز.

وأتم جعفر، أتمنى أن يحصل سيف جعفر على فرصته مع الزمالك ولا أعلم إن كان سيستمر مع الفريق أو سيرحل.

فاروق جعفر النيجر الزمالك محمد صبحي الزناري

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