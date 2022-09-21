فجر الأربعاء.. موعد وصول منتخب ليبيريا لمواجهة مصر وديا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن المنتخب الليبيري أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم، بوصوله للقاهرة فجر الأربعاء؛ استعدادًا للمباراة الودية أمام منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، المنتخب الليبيري سيلعب ودية أمام النيجر يوم الأحد المقبل، وخاطبت ليبيريا اتحاد الكرة المصري من أجل توفير ملعب لاستضافة هذه الودية، وحدد اتحاد الكرة ملعب برج العرب لإستضافة هذه المباراة.

وأتم شبانة، مصر ستلعب ودية أمام النيجر يوم الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية، ثم تواجه ليبيريا على الملعب نفسه، بحضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة.