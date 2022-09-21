هاني سلامة يتألق بإطلالة رياضية على انستجرام.. شاهد

نشر الفنان هاني سلامة، صوراً جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق هاني سلامة بإطلالة رياضية، ولوك صيفي باللون الأحمر والأسود، ونال تعليقات كثيرة من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن أحدث أعمال هاني سلامة مسلسل "ملف سرى"، الذي نافس به في سباق الرمضاني المنقضي، وحاز على إعجاب الكثير.

بطولة ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.