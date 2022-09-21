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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دايما حياتك بتتكعبل .. حلول ذهبية لنجاح وصحة مواليد برج الأسد

دايما حياتك بتتكعبل..
دايما حياتك بتتكعبل.. حلول لنجاح وصحة مواليد برج الأسد

قال الدكتورة سها عيد خبيرة الطاقة، إن مواليد برج الأسد يعانون من اضطرابات عديدة فى النوم ويتغير حالهم بشكل غريب بين السعادة والحزن وهذا نتيجة الحسد والطاقة السلبية .

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وأضافت "سها" أن مواليد برج الأسد الذين تعرضوا للحسد يعانون من الام فى الرأس والقدمين والساقين والمعدة والذراعين واليدين ويتسبب الحسد فى خسارة مواليد برج الأسد لأمور عديدة يمكن أن تكون سببا فى تغيرا كبيرا فى حياتهم وسعادتهم.

حزن على الحال السئ
حزن على الحال السئ


وكشفت "سها" أن علاج مواليد برج الأسد من الحسد يتطلب قراءة الأيات المنجيات من الحسد بشكل متكرر على مدار اليوم بالإضافة إلى ترديد أذكار الصباح والمساء.


ونصحت "سها" مواليد برج الأسد بحيلة ذهبية لعلاج الحسد والوقاية من السحر وهى تناول الهندبة فى الليل كما يمكن سكب الرصاص على الرأس  ثلاثة أيام متواصلة.


وأوضحت الخبيرة تفاصيل الطريقة الصحيحة لاستخدام الرصاص لمواليد برج السرطان حيث يتم خلط الرصاص مع الماء ووضعه في ثلاث علب  ورميها على ثلاثة مفارق وهكذا تتخلص نهائيا من الحسد والسحر .

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