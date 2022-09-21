حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2022

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها أن يشهد، اليوم الأربعاء ، انخفاضًا فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .



وذكرت هيئة الأرصاد، أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.



وفيما يلى بيانا تفصيليًا بدرجات الحرارة على المدن وعواصم المحافظات :



القاهرة الصغرى 24 والعظمى 32



بنها الصغرى 24 والعظمى 31



دمنهور الصغرى 22 والعظمى 30



كفر الشيخ الصغرى 22 والعظمى 29



المنصورة الصغرى 23 والعظمى 31



دمياط الصغرى 23 والعظمى 30



بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 30



الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 33



السويس الصغرى 22 والعظمى 32



الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 32



شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 32



طنطا الصغرى 23 والعظمى 31

حلايب وشلاتين الصغرى 26 والعظمى 36



الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 30



مطروح الصغرى 21 والعظمى 29



العريش الصغرى 22 والعظمى 30



رفح الصغرى 23 والعظمى 30



طابا الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 32



بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 33



المنيا الصغرى 20 والعظمى 34



أسيوط الصغرى 20 والعظمى 34



سوهاج الصغرى 22 والعظمى 35



قنا الصغرى 22 والعظمى 36



الأقصر الصغرى 22 والعظمى 36



أسوان الصغرى 23 والعظمى 37



الوادي الجديد الصغرى 19 والعظمى 37



