عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

شكري يواصل لقاءاته المكثفة في اليوم الثاني بنيويورك.. خطوات مهمة لجذب الاستثمارات المتنوعة على أرض مصر.. المناخ والغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب أبرز الملفات

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال احدى لقاءات اليوم الثاني في نيويورك
  •   مصر أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة
  • انخراط مصر في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين
  • علاقات راسخة وتعاون ممتد بين مصر والسعودية
  • مصر وبوروندي تتفقان على توحيد الصوت الإفريقي في COP27
  • مبادرات جديدة حول موضوعات الطاقة المتجددة ومكافحة الارهاب
  • مصر تبحث مع شركائها ملف الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً

واصل سامح شكري وزير الخارجية نشاطه بلقاءات واجتماعات حافلة لليوم الثاني من أيام أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأجرى العديد من اللقاءات الثنائية؛ حيث شارك فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتقى بعدد من وزراء خارجية الدول المشاركة، بهدف دعم العلاقات الثنائية لمصر مع هذه الدول، وايضا بحث الموضوعات والملفات والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية، قد اختتم يومه الأول أمس في نيويورك وزير الخارجية بلقاء مع  أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU

 وكشف السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن مجلس الأعمال يُعد من أهم مجالس الأعمال الأمريكية التي تحظى بعضوية كبرى شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأمريكيين، ومن ثم تبرز أهمية تعزيز سبل التواصل معه لجذب الاستثمارات الامريكية الي مصر. 

مصر أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة

وزير الخارجية خلال لقاء مع  أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي BCIU

وكشف أن الوزير سامح شكرى أكد خلال اللقاء على خصوصية العام الجاري بالنسبة للولايات المتحدة ومصر باعتباره يمثل الذكرى المئوية لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة،  وأن مصر تعد أكبر شريك تجاري واستثماري للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، فضلاً عن اهمية التنسيق والتشاور المستمرين بين البلدين عند تناول أبرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء جهود الحكومة لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، لا سيّما من خلال دورها الرئيسي في إطلاق منتدى غاز شرق المتوسط، وما تملكه من قدرات تؤهلها لتسييل موارد المنطقة من الغاز وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى انخراط مصر في خطط لتطوير خطوط الكهرباء بين الأشقاء الأفارقة والشركاء الأوروبيين، و تطلعها إلى جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعيّ الطاقة المتجددة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بهدف زيادة حصة مصر من استثمارات الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الوزير شكرى حرص خلال اللقاء على استعراض رؤية الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 حول سبل تعزيز عمل المناخ الدولي، مؤكداً إيمان مصر بالدور الهام للقطاع الخاص في تحويل تعهدات المناخ إلى واقع ملموس على الأرض، ومن ثم تسعى الرئاسة المصرية للمؤتمر إلى تعزيز مستوى الحوار والتنسيق مع القطاع الخاص بهدف تضمين رؤاه في الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

كما دار نقاش تفاعلى مطول خلال اللقاء بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس الأعمال حول الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر للقطاع الخاص الأمريكى، كما حرص السيد سامح شكرى علي الإجابة علي استفسارات المشاركين فى هذا الشأن.

علاقات راسخة وتعاون ممتد بين مصر والسعودية 

وزير الخارجية وحديث ودي مع نظيره السعودي في نيويورك

وعلى هامش اجتماعات اليوم الثاني لأعمال الشق الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة دار حديث ودي بين الوزير شكري ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أروقة الأمم المتحدة.

وتقوم علاقات مصر والسعودية على أسس تاريخية راسخة وتعاون ممتد لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ودعم العمل العربي المشترك.

مصر وبوروندي تتفقان على توحيد الصوت الإفريقي في COP27

وزير الخارجية ونظيره البوروندي

والتقى وزير الخارجية بنظيره البوروندي ألبيرت شينجيرو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تركز اللقاء على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار السفير أبوزيد إلى أن وزير الخارجية أكد حرص مصر تعزيز التعاون مع بوروندي في مختلف المجالات، مستعرضا ما تم اتخاذه من خطوات تنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيمي إلى مصر، في قطاعات وأهمها الكهرباء، والصحة، والإنتاج الزراعي، والتشييد والبنية التحتية، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة بوروندي. 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير خارجية بوروندي قدم الشكر لمصر على نقل الخبرات وبناء قدرات الكوادر البوروندية من خلال الدورات التدريبية المختلفة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من المؤسسات المصرية.

كما تناول الوزيران أولويات القارة الإفريقية في مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر القادم، وأهمية إبراز الوضعية الخاصة للقارة والتي تعد أحد أكثر مناطق العالم تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ والأكثر تهديداً من آثاره، ومن ثم أهمية توحيد الصوت الإفريقي لخروج المؤتمر بنتائج تلبى تطلعات الشعوب الإفريقية، لاسيما موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.

مبادرات جديدة حول موضوعات الطاقة المتجددة 

لقاء شكري والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا

وفي ضوء لقاءاته المكثفة في نيويورك، بحث وزير الخارجية الرئيس المعين لمؤتمر 
COP27، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا سبل دعم التعاون بين مصر والوكالة في ضوء الإعداد لعقد مؤتمر المناخ وما سوف يتخلله من مبادرات جديدة حول موضوعات الطاقة المتجددة.

مصر ومجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية .. تعزيز الشراكة

الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية

وانطلاقا من حرص مصر على دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، أكد الوزير شكري خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية، والذي عقد برئاسة وزير الخارجية الصيني، أن تعزيز الشراكات الدولية أصبح ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

شكري يستعرض الفرص الكبيرة للاستثمار في مصر خلال لقائه مع نظيره المجري

نشاط مكثف لوزير الخارجية في نيويورك.. رئاسة مصر لقمة المناخ تفرض نفسها على لقاءات شكري.. جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات وقضايا العرب وإفريقيا حاضرة بقوة


وأوضح السفير أبوزيد أن وزير الخارجية حرص في كلمته على الإعراب عن التقدير للجانب الصيني لعقد هذا الاجتماع الذي يوفر منصة لتبادل التجارب والخبرات في مجالات التنمية المختلفة، ومنها القضاء على الفقر والجوع وتعزيز التعاون الجنوب جنوب، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على اقتناع مصر بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية ومراجعة آليات التعاون الدولي على نحو يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك في ضوء التحديات العديدة التي يشهدها العالم، على غرار أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين ومن قلبهما جائحة فيروس كورونا، والتي تقوض من جهود تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتزيد من الفجوة بين دول الشمال والجنوب.

وأكد حرص مصر، بوصفها دولة الرئاسة المقبلة لمؤتمر COP27، تضمين رؤى ومواقف وتطلعات الدول النامية في أجندة عمل المؤتمر على نحو يعكس الحاجة الملحة لتنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس بما يدعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مصر والمجر تؤكدان ضرورة مواصلة دفع العلاقات الثنائية  

مباحثات شكري مع نظيره المجري 

التقى وزير الخارجية مع نظيره وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو؛ في نيويورك، حيث جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي

وعرض الوزير شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر، كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بودابست خلال الفترة المقبلة.

وزارة الخارجية تروج للسياحة في مصر بصحبة 12 سفيرًا معتمدًا بالقاهرة| صور

مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وشركة IBM كشريك تكنولوجياً لمؤتمر COP27

وأوضح المتحدث الرسمي لوزراة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع تأكيد النهج الشامل الذي اتبعته مصر وطنياً لمنع خروج الهجرة غير الشرعية من أراضيها

كما أكد أيضا أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بدول المصدر للحد من الهجرة. 

وأشار إلى تناول الجانبين ملف الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً.

الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد

وزير الخارجية ونظيره المالي

كما استقبل وزير الخارجية نظيره المالي عبد الله ديوب بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على رغبة مصر في تعزيز العلاقات الثنائية مع الأشقاء فى مالى، ودعم مصر لكافة جهود تسوية الخلافات بالطرق السلمية وسلامة ووحدة الأراضي المالية.
 

كما أكد شكري أهمية التعامل مع الأزمات في مالي من منظور شامل، وكذلك استعداد مصر المشاركة في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار في منطقة الساحل والعمل على معالجة جذور المشكلة سياسياً وتنموياً وفكرياً وأمنياً.

وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة لأطباء في الجابون وبوروندي| تفاصيل

جلسة مباحثات لشكري مع نظيره النمساوي بمقر وزارة الخارجية

وأضاف السفير أبوزيد، أن وزير الخارجية استعرض الدور الريادي لمصر في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد، والدعم الذي يمكن أن تقدمه من خلال دور الأزهر الشريف كمنارة للإسلام المعتدل السمح، فضلاً عن إمكانية استفادة مالي من نشاط مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي جرى تدشينه في القاهرة مؤخراً.

و أكد وزير الخارجية أيضا حرص مصر على تقديم الدعم للجانب المالي في كافة المجالات ذات الاهتمام لاسيما في مجال الصحة والرعاية الطبية وتطوير الخدمات وتوفير التجهيزات الصحية بما في ذلك تطوير المركز المصري للأطفال حديثي الولادة في مالي، فضلاً عن تقديم المستلزمات الطبية اللازمة لمساعدة الجانب المالي في مواجهة فيروس كوفيد-19.

تدشين خطوط جوية منتظمة بين مصر وفنلندا

كما التقى وزير الخارجية نظيره لدولة فنلندا بيكا هافيستو، على هامش مشاركتهما في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا إلى مختلف جوانب العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد علي أهمية الانتهاء من الأطر التعاقدية المعلقة لتدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين، وتعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستزراع السمكي، فضلاً عن استشراف مجالات جديدة للتعاون فى قطاعات الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الرقمية.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء الإمكانات المتاحة للاستثمار في مصر في هذه القطاعات، وما تقدمه من إمكانات لوجستية جاذبة للاستثمار، والمزايا التي توفرها مصر للمستثمرين الأجانب في ضوء عضويتها بالعديد من التجمعات الاقتصادية، كما أكد على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بشكل يعود بالنفع على كلا البلدين.
 

مشيدا بإسهاماتها لخفض الانبعاثات.. شكري: نتطلع لمواصلة التشاور مع الهند بشأن COP27

شكري: العلاقات المصرية القبرصية قوية.. ويجب التنسيق المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية


  وكشف السفير أحمد أبو زيد، أن محادثات الوزيرين تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث حرص الوزير شكري على الرد على استفسارات الجانب الفنلندي بشأن الرؤية المصرية لتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول النامية  فيما يتعلق بإمدادات الطاقة والغذاء،  وتطورات قضية سد النهضة، والأزمة الليبية، والأوضاع في سوريا، وكذلك الوضع في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، حيث ثمن وزير خارجية فنلندا دور مصر الداعم لاستقرار المنطقة، وما تمثله السياسات والمواقف المصرية من توازن وقدرة على التعامل بحكمة مع كل تلك الأزمات.

مصر تؤكد دعم اقتصاديات الدول النامية لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة

واستمراراً للقاءاته على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، التقى سامح شكري مع حاجة لحبيب وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة البلجيكية على توليها مهام منصبها في يوليو الماضي، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين خلال الفترة القادمة، والبناء على نتائج الزيارة المثمرة الأخيرة للسيد رئيس الجمهورية لبلجيكا في فبراير الماضي، بما أسهم في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول أيضاً تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، حيث أكد شكري على أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية في مواجهة أزمات الغذاء والطاقة الراهنة، إضافة إلى تناول الشأن الليبي، والقضية الفلسطينية.

 واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن الوزير أطلع نظيرته البلجيكية على المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر ورئاستها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لمشاركة رفيعة المستوى لبلجيكا في أعمال المؤتمر، والتطلع لدعم بلجيكا للرئاسة المصرية في ظل الاهتمام المشترك بدعم العمل المناخي الدولي.

تعزيز آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص

وانعقد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، بمشاركة سامح شكري، ونظيريه اليوناني "نيكوس دندياس" والقبرصي "إيوانيس كاسوليديس".

 وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الاجتماع أعاد التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمع القاهرة وأثينا ونيقوسيا في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة، وعلى ما أصبحت تمثله آلية التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاثة من محور أساسي لسياساتها الخارجية، خاصة في التوقيت الراهن الحافل بالمستجدات الإقليمية والدولية والتحديات غير المسبوقة.

وفي هذا السياق، جاء حرص الوزير سامح شكري على إبراز أهمية البناء على ما أثمرت عنه القمة الأخيرة للآلية من نتائج إيجابية، ومن ثم أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشروعات وتعزيز التعاون الثلاثي في مجالات الطاقة واكتشافات الغاز في المتوسط والربط الكهربائي بين الدول  لتسهيل تصدير الكهرباء من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

 وكشف السفير أبو زيد أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، خاصة في شرق وجنوب المتوسط، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وسبل تكثيف التشاور والتنسيق دعماً لاستقرار وأمن المنطقة، وتسليط الضوء على الجهود المصرية المستمرة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، حيث اتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمواقف إزاء هذه التطورات.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن اللقاء شهد استعراضاً لأخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر للـCOP27، والتطلع نحو مشاركة رفيعة المستوى من قبرص واليونان في مؤتمر الـCOP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، والتأكيد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج وتوافقات تعزز العمل المناخي الدولي فى ظل التحديات البيئية والاقتصادية التى يواجهها العالم،  لاسيما في مجالي الطاقة والغذاء.

قمة استثنائية لتكريم الرئيس السيسي بدعوة من نظيره الفرنسي 

وممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حضر الوزير سامح شكري عشاء العمل دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مجموعة من قادة الدول على هامش أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم تناول عدد من القضايا الاقتصادية ذات المُلحة وذات الأولوية.

وقال السفير  أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية شارك في هذه القمة المخصصة لعدد محدود من القادة من بينهم الرئيس السيسي، في بادرة استثنائية لكونه وزير الخارجية الوحيد المشارك، تكريماً للرئيس السيسي من نظيره الفرنسي ولمكانته الخاصة لديه، فضلا عن استعراض جهود مصر لمواجهة تداعيات زيادة أسعار الطاقة التي أثرت سلباً على استكمال جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مناطق كثيرة من العالم، لاسيما الدول النامية. 

وأوضح وزير الخارجية فى  كلمته خلال القمة، أن الظرف الدولي الحالى حدا بمصر إلى تكثيف مساعيها من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز تنسيق سياسات دول شرق المتوسط في مجال إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتصديره، بجانب جهود الربط الكهربائي بين الدول الإفريقية والأوروبية وتعزيز الاستثمارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
 

كما تطرق وزير الخارجية لأزمة الأمن الغذائي العالمي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، في ضوء كون مصر دولة نامية مستوردة صافية للغذاء، مشدداً على ضرورة قيام الدول ذات الفائض الغذائي بتيسير إمداد الدول المستوردة الصافية بالغذاء، وإزالة القيود على تصدير السلع الغذائية، وأن الاستعداد لأي أزمة مشابهة في المستقبل يستوجب مساعدة الدول النامية على زيادة انتاجها من الغذاء والاستثمار في نظم مرنة ومستدامة للأغذية الزراعية، بجانب تشجيع البحث العلمي في المجال الزراعي وتسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الصلة.
 

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير سامح شكرى تطرق فى مداخلته أيضاً إلى تداعيات أزمتي الطاقة والغذاء العالميتين على الأوضاع المالية للدول النامية على نحو يقوض من مساعيها الحثيثة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما يتعين معه اضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية والشركاء التنمويين بدور أساسي في مساعدة الدول الواقعة تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير التمويل وتخفيف الديون.

مصر دعم مصر سامح شكري وزير الخارجية الإرهاب القطاع الخاص وزارة الخارجية شرق المتوسط مكافحة الارهاب جذب الاستثمارات منتدى غاز شرق المتوسط شركات القطاع الخاص مركز الساحل والصحراء مؤتمر COP27 الشق رفيع المستوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب الخلطة السرية للدجاج المقرمش لمحل شهير |تعرف عليها

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنا مليونير| عمر كمال يفجر مفاجأة ويكشف عن حجم ثروته .. تفاصيل

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

مشادة كلامية وعقوبة قاسية.. تفاصيل صدام سيد عبد الحفيظ مع صلاح محسن

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-9-2022

ندى الكامل لـ عمر كمال: بحبك والأخير يرد: مفيش أحلي منك يانونا

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا .. داوم عليه في كل وقت

موضوعات متعلقة

يضم 30 دولة| رسمياً.. مصر والاتحاد الأوروبي يترأسان المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

شكري يستعرض الفرص الكبيرة للاستثمار في مصر خلال لقائه مع نظيره المجري

ممثلا للرئيس السيسي.. وزير الخارجية يُشارك في عشاء عمل استضافه ماكرون بنيويورك

اختتام فاعليات النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي "القيادات النسائية الأفريقية"

في إطار التعاون الثلاثي.. شكري يلتقي وزيري خارجية اليونان وقبرص في نيويورك

شكري يؤكد أهمية دعم اقتصاديات الدول النامية لمواجهة أزمات الغذاء والطاقة

شكري يبحث مع نظيره الفنلندي تدشين خطوط جوية منتظمة بين البلدين

سفير مصر في بلجيكا: تعاون مشترك لتطوير قطاع التعليم والبحث العلمي

ترشيحاتنا

بمناسبة اليوم العالمي.. تعرف على جهود شيخ الأزهر لنشر السلام الدولي

أول ظهور لـ كولر.. موعد مباراة الأهلي وبتروجيت الودية

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

عمر كمال: مبقلدش محمد فؤاد.. وعمرو دياب رقم 1 في الوطن العربي

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 21-9-2022

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحسد.. 7 علاجات لمواليد برج السرطان

بالعسل والثوم.. وصفات خارقة لتنظيف الشرايين من الدهون الملتصقة والمتراكمة

دايما حياتك بتتكعبل .. حلول ذهبية لنجاح وصحة مواليد برج الأسد

مع دخول المدارس.. احم طفلك من الإصابة بعدوى القمل |بطرق سهلة

فيديو

عام على وفاة حصن المحروسة.. المشير ومصر ومخطط الفوضى

الشيطان مأجرهم.. أحمد ماهر يهاجم مروجي الشائعات عن عادل إمام

بسبب مشهد مع محمد رمضان.. وفاء عامر تبكي على الهواء

طارق الشيخ: يا رب اللي ياكل فلوس النقابة يصرفها على العلاج| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

اﻟﻤﺰﻳﺪ