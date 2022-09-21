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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في نيويورك

شكري يستعرض الفرص الكبيرة للاستثمار في مصر خلال لقائه مع نظيره المجري

لقاء وزير الخارجية
لقاء وزير الخارجية ونظيره المجري في نيويورك

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو".
 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين مصر والمجر لاسيما فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، حيث عرض الوزير شكري الفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في مصر. 

كما تم الإعراب عن التطلع لعقد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية المجرية في بودابست خلال الفترة القادمة.


وأضاف  أبو زيد،  أن وزير الخارجية استعرض الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على النهج الشامل الذي اتبعته مصر وطنياً لمنع خروج الهجرة غير الشرعية من أراضيها، مؤكداً على أهمية التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية بدول المصدر للحد من الهجرة. كما تناول الجانبان الأزمة الأوكرانية/الروسية وتداعيها على الغذاء والطاقة عالمياً.

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