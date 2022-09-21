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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية تفحص 1091 مواطناً فى «عزبة نيل» بكفر الشيخ

قافلة طبية
قافلة طبية

اختتمت القافلة الطبية المجانية التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بكفر الشيخ، أعمالها بعزبة نيل التابعة لقرية أبو بدوي بمركز بيلا، بمقر الوحدة الصحية، على مدار يومين متتاليين، لتقديم الخدمات الطبية لأهالى القرية والقرى المجاورة.

وذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، ونهى الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا.

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وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالى القرية، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، بجانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.
 

وأوضح الدكتور مجدى شنح منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1091 متردداً وخضع 75 مريضاً للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وعمل تحاليل طبية لـ 198حالة وأشعة لـ 28 حالة، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 714 مواطناً، مقدمًا الشكر لكلٍ من الإدارة الصحية ببيلا وإدارة مستشفى بيلا المركزي، على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.

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