لأول مرة مستشارة لشيخ الأزهر.. من هي الدكتورة نهلة الصعيدي|فيديو

لأول مرة تتولى سيدة منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين والأجانب، وهو القرار الذي أصدره الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتعيين الدكتورة نهلة الصعيدي، وقوبل بترحيب كبير جدا، باعتباره انتصارا للمرأة وتطور إيجابي داخل مؤسسة الأزهر، لتصحيح العديد من الأفكار والمفاهيم المغلوطة عند المجتمع.

وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا، حيث إن الدكتورة نهلة الصعيدي تخرجت من جامعة الأزهر عام 1996م وحصلت على تقدير الامتياز في تخصص اللغة العربية، بعدها حصلت على ماجستير في البلاغة والنقد عام 2001 والدكتوراة في نفس التخصص سنة 2004.

المناصب الوظيفية

تدرجت في المناصب الوظيفية أثناء وجودها في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة من معيد إلى مدرس مساعد ومدرس إلى أستاذ مساعد، حتى وصلت إلى درجة الأستاذية.

كما أن للدكتورة نهلة عدد كبير من المؤلفات مثل أضواء البيان والأزهر في ماضيه وحاضره، كما شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والمحافل الدولية وناقشت عددا كبيرا من الرسائل العلمية.