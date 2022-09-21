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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشاي بلبن فن.. طريقة غير متوقعة لعمله تثير الجدل على السوشيال ميديا

الشاي بلبن
الشاي بلبن

تداول رواد السوشيال ميديا مجموعة مختلفة من طرق عمل الشاي بلبن مما أثار حالة من الجدل والدهشة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء أبرز التعليقات: "اللي فاكر إن الشاي بلبن شوية لبن وعليهم شاي وخلاص.. لااااااا ابسليووتلي".

وجاء تعليق آخر: “الشاي بلبن فن ولعب وهندسة ومزاج وأنواع وليلة كبيرة سعادتك.. وإليك انواع الشاي بلبن”.

 

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وقدموا ٤ طرق مختلفة ومتنوعة وغير تقليدية لعمل الشاي بلبن وهي:

1- شاي ميزة: وده اللبن بتاعه أكتر من المياه، يعني الكوباية بتبقى تلات تربع لبن والباقي مياه، وده الشائع شربه.

2- شاي بربري: وده المياه بتكون متساوية مع اللبن، يعني الكوباية بتكون نص لبن ونص مياه، وبيبقى الشاي تقيل شوية.

3- شاي بحليب منه فيه: وده لبن صافي عليه شاي ناشف بيغلوا مع بعض يعني بيور شاي بحليب فعلا.

4- شاي كرك: وده مشروب الخليج الأول، وده شاي بلبن عليه هيل وزعفران وبيتعمل بلبن مكثف وسكر كتير جدا.

 

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وطبعا ترتيب وضع الأشياء في الكوباية بيعمل فرق في الطعم يعني:

- لو أضفت الشاي الناشف والسكر في الكوباية، وبعد ذلك المياه ثم اللبن ده طعم.

- لو أضفت اللبن الأول وبعد كده الشاي وبعد كده المياه وبعد كده السكر طعم تاني خالص.

- لو أضفت الشاي بلبن اللى منه فيه على العين الكبيرة في البوتاجاز علشان يغلي بسرعة هيبقى طعمه مش حلو علشان ملحقش يستوي.

لكن لو أضفته على عين البوتجاز الوسطانية وشيلته قبل ما يفور بثواني بيبقى أفضل بكثير. 

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