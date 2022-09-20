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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل اللانشون قبل المدارس.. سهلة وسريعة

اللانشون
اللانشون

تفضل العديد من الأمهات تحضير جميع الوجبات في المنزل، وخاصة قبل بداية الدراسة ، وأهمها طريقة تحضير اللانشون للحفاظ على صحة أطفالها.

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مكونات اللانشون

1/2 كيلو لحمة مفرومة ناعمة

4 ملاعق جبن كريمي

2 بياض بيضة كبيرة

3 بيضات كاملين

3 ملاعق كبيرة بابريكا

1 ملعقة ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بصل بودر

1 ملعقة كبيرة ملح وفلفل أسود

عود قرفة

مرقة دجاج

3 أوراق لورا

طريقة تحضير اللانشون

في الكبة ، ضعي جميع المكونات لتحضير اللانشون ، ما عدا ورق اللورا، واضربيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات معا.

ضيفي المكونات بعد خلطها جيدا في أكياس بلاستيك واربطي أطرافه جيدًا، ثم لفيه بورق فويل وأغلقيه بإحكام.

ضعي جميع الأكياس في ماء مغلي به ورق لورا، واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

أخرجيه من الماء واتركيه يبرد، ثم قطعيه شرائح.

اللانشون
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