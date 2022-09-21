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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القمح والدواجن أبرزها.. الحكومة تكشف موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتوافر الأرصدة المختلفة من السلع الأساسية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوافر السلع الأساسية فى الأسواق. 

وأشار الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين  إلى أن الرصيد الاستراتيجي من القمح يبلغ نحو 6.3 شهر، لافتاً إلى الدولة تمضي في خطواتها لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وفي مقدمتها التأكيد على أن السعر الاسترشادي لأردب القمح 1000 جنيه للموسم المقبل. 

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وزير التموين والتجارة الداخلية يكشف موقف توافر السلع المختلفة 


كما عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.

وأضاف الوزير أن هناك رصيدا كافيا من الزيت بأنواعه يكفي 5.4 شهر، كما يتوافر رصيد من الدواجن المجمدة تكفي 6.2 شهر، ورصيد من اللحوم الحية يكفي 13.4 شهر، كما يوجد رصيد من المكرونة يكفي 5.4 شهر.
 

الوزراء الحكومة الأرصدة الاستراتيجية التموين التجارة الداخلية السلع الأساسية

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