الإمام الأكبر يوجّه وفدًا أزهريًا للمشاركة في افتتاح مركز تعليم اللغة العربية بجامبيا

أوفد الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر وفدًا أزهريًا ضم كلًا من: د. نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير الوافدين، د. فتحي فهمي مدير إدارة الوافدين بالمجمع، والسيد أشرف رجب مسئول الرعاية الطلابية.

مركز تعليم اللغة العربية بجمهورية جامبيا

وذلك لافتتاح مركز تعليم اللغة العربية بجمهورية «جامبيا»، وإقامة مجموعة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع بعض المؤسسات والهيئات بما يعكس رسالة الأزهر ودوره العالمي ويحقّق الريادة المصرية ودورها الفاعل في إفريقيا.

وأكد المشاركون في الوفد، أنه من المقرر أن يبدأ اليوم برنامج الزيارة الذي يشمل لقاءات متنوعة، وجولات ميدانية لبعض المؤسسات والجهات، ومناقشة سبل الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية خاصة في هذه الظروف والتحديات التي يواجهها العالم من انتشار للفكر المنحرف.

كما وجّه الوفد الشكر والتقدير لقنصل مصر في السنغال والذي يقوم بعمل قنصل غير مقيم في جامبيا السفير عامر مزروع والذي رافق البعثة منذ قدومها من مطار بنجول، ويتابع جولتها بجمهورية جامبيًا بشكل مستمر من أجل نجاح هذه المهمة وتيسير أهدافها.