عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباما ومقابل مادي .. الزمالك يصر علي ضم نجم الاتحاد والنادي يرفض

صدى البلد

يسعي مسؤولو نادي الزمالك لحسم صفقة مروان عطيه نجم الاتحاد السكندري خاصة عقب طلب فيريرا المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 

 

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. الاتحاد السكندري رافض حتى الآن التفريط في مروان عطية.. 

 

وأضاف أحمد حسن:"الزمالك عرض أوباما ومقابل مادي على زعيم الثغر ويضغط بقوة لحسم الصفقة"

txt

للهروب من قائمة انتظار الأهلي.. صلاح محسن يقترب من الانتقال لهذا النادي

وفي سياق متصل أعلن نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط ببراميدز لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق. 


وكتب النادي عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي :" الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار. 

 

‏وأضاف :"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد نبيل عماد دونجا.".

وأستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها باستاد القاهرة الدولي  يوم 25 سبتمبر الجاري.


وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة بالأمس بعد العودة من الكاميرون.

الأهلى الزمالك أوباما البرتغال نادي الزمالك الاتحاد السكندري أحمد حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني مفاجئ لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه في البنوك

في هذه الحالة.. صفحات عبدالله رشدي ستختفي من مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل

بالأسماء .. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع 7 صفقات جديدة

مباراة الأهلي وبتروجيت مباشر الآن (0-0) لحظة بلحظة

أعلن صفقتين جديدتين.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مش للأهلي.. بيراميدز يقرر بيع إبراهيم عادل نهائياً "وجهة مفاجأة"

لسه فيه كتير.. إعلامي يٌفجّر مفاجأة مدوية بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

سيلفي مع محمد صلاح من الميكروباص.. حكاية صورة أشعلت السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

السعودية تؤكد ضرورة تعزيز ثقافة الحوار والتعاون والتسامح بين الشعوب

ترشيحاتنا

حصاد معهد الأراضي والمياه والبيئة خلال شهر أغسطس

شاب سعودي ينهي معاناة والدته وينقذها بعضو من جسده

التوبة من تتبع عورات الآخرين.. 4 أمور تنجيك من هذا العقاب الأخروي

في صمت وسرية تامة.. خطة الخطيب لمفاجأة الجميع قبل انتهاء الميركاتو

10 نقاط.. مفيدة شيحة تكشف علامات الوقوع في الحب

بعد تهديد بوتين المرعب.. أمريكا تتخلى عن أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه أنيق.. ريم البارودي تخطف الأنظار على البحر| شاهد

اليوم العالمي للزهايمر.. أطعمة تحمي من الإصابة بالمرض| احذر هذه الأنواع

فيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

الحجز بعد 3 أيام.. هؤلاء محرومون من شقق الإسكان الإجتماعي

فيديو

حسين فهمي: توجد أفلام هامة لم يشاهدها الجمهور الحديث ويجب إعادة ترميمها

عمر كمال يتحدث عن ثروته وسر فسخ خطبته وهجومه على الراقصات |فيديوجراف

هدد بالرحيل للزمالك.. كواليس خناقة صلاح محسن وسيد عبدالحفيظ| فيديوجراف

وزارة التعليم تحسم الجدل حول موعد بدء الدراسة.. وتعليمات عاجلة للمدارس “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

فرصة العرب الآن

حمادة عبد الجواد

في اليوم العالمي للسلام.. شكرًا فضيلة الإمام

د. فتحي حسين

مخاطر فبركة الإعلام الرقمي

د. داليا المتبولي

عن الحرم الجامعي

صفوت عمارة

أهل الاختصاص هم مَنْ يتحدثون في أمور الدين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ