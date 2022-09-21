أوباما ومقابل مادي .. الزمالك يصر علي ضم نجم الاتحاد والنادي يرفض

يسعي مسؤولو نادي الزمالك لحسم صفقة مروان عطيه نجم الاتحاد السكندري خاصة عقب طلب فيريرا المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. الاتحاد السكندري رافض حتى الآن التفريط في مروان عطية..

وأضاف أحمد حسن:"الزمالك عرض أوباما ومقابل مادي على زعيم الثغر ويضغط بقوة لحسم الصفقة"

وفي سياق متصل أعلن نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط ببراميدز لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل بناء على طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق.



وكتب النادي عبر حساباته الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي :" الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار.

‏وأضاف :"رحبوا معنا بلاعبنا الجديد نبيل عماد دونجا.".

وأستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم 25 سبتمبر الجاري.



وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة بالأمس بعد العودة من الكاميرون.