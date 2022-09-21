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رئيس التحرير
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ديني

وسيم عطية رئيسًا لقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزهراء الجامعي

الدكتور وسيم عطية
الدكتور وسيم عطية محمد سيد

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور وسيم عطية محمد سيد أحمد، الأستاذ المساعد بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل رئيس القسم. 

قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزهراء الجامعي

تدرج رئيس قسم جراحة القلب والصدر الجديد في التعليم الطبي؛ حيث حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام 1998م، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الزهراء الجامعي عام 2000م، ثم بدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) أبريل2004م، بتقدير عام جيد جدًّا، وعين معيدًا بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة عام 2004م وعين مدرسًا مساعدًا عام 2008 واستكمل المشوار العلمي حتى حصل على درجة (الدكتوراه) عام 2012م، وعين مدرسًا بقسم جراحة القلب والصدر، ورقي بعد ذلك إلى درجة أستاذ مساعد بقسم جراحة القلب والصدر. 

شارك رئيس قسم جراحة القلب والصدر الجديد في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وله أبحاث علمية كثيرة منشورة في كبرى المجلات العالمية، وهو أيضا مشارك دائم في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وأشرف رئيس قسم جراحة القلب والصدر الجديد على عديد من الرسائل العلمية (الماجستير) و(الدكتوراه).

شارك عطية في أعمال الدراسات العليا لقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وقام بتقييم الأبحاث العلمية من خلال المجلات العلمية المتخصصة، وشارك في القوافل الطبية والخدمات المجتمعية بالمناطق النائية داخل الجمهورية وخارجها تحت مظلة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، كما سافر إلى المملكة العربية السعودية عام 2015 لمدة ثلاثة أشهر في مهمة مشاركًا في عاصفة الحزم ممثلًا لجامعة الأزهر والدولة المصرية.

جراحة القلب والصدر التعليم الطبي بكالوريوس الطب والجراحة كلية طب بنين الأزهر الدكتور وسيم عطية محمد سيد أحمد الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر مستشفي الزهراء الجامعي

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