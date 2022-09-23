حسام موافي يكشف خطورة نقص فيتامين ب 12 .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى، إن هناك العديد من الشائعات المغلوطة بشأن قدرة الأطباء في أمريكا وتميزهم عن باقي الأطباء في دول العالم، مؤكدًا أن أنظف شخص في منظومة الطب في مصر، الطبيب، وأضعف عنصر في المنظومة في أمريكا هو الطبيب.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، ، أنه حال توفير كافة الأجهزة المناسبة وتوفير كامل لمنظومة من الاحتياجات التي ترغب بها، الأمر الذي يعود بالنفع على عدم الهجرة إلى الخارج.

وتابع: أن الأشخاص الذين أجروا عملية إزالة المعدة أكثر عرضة للإصابة بعنصر الفيتامين « ب 12»،أن العناصر الغذائية التي يتناولها الإنسان لها مستقبلات بالجسم ويتم توجيه تلك المواد إلى الأماكن المخصصة، موضحًا أن فيتامين «ب12» ليس له مستقبلات وحال إزالة المعدة تسبب مشاكل خطيرة على صحة الإنسان.

الإصابة بمرض فيتامين «ب 12»



وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العينى، أن هناك العديد من الأعراض التي تنتج عن الإصابة بمرض فيتامين «ب 12» في الم، الجهاز الهضمي، الاعصاب، منوهًا على أهمية التوجه للطيب فورًا من أجل معرفة الأعراض التي تنتج عن نقص فيتامين ب12.

وتابع: أن فيتامين متواجد في كافة المنتجات الحيوانية ولا يتواجد في الخضروات أو الفواكه.

وأشار موافي إلى أن الأشخاص الذين أزالوا المعدة يمكن تعويض فيتامين «ب 12» عن طريق الحقن، ولا يتناول المنتجات بمختلف صورها، مشيرًا إلى أن الكبد يحتوى على فتيامين« ب 12» على مخزون يكفي لمدة عامين.