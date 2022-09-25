حبس شخص لتزويره المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالقاهرة

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وبيعها للمواطنين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة وبحوزته 7 أختام مقلدة لعدة جهات حكومية– مجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمحررات المضبوطة وقيامه بإصطناعها وإستخدام الأختام فى عمليات التزوير ، والمبلغ المالى من متحصلات أعمال التزوير تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية .